Kim Čong-un je od října ochotný obnovit horké linky s Jižní Koreou

Podle tiskové agentury KCNA Kim Čong-un řekl, že jeho země nemá důvod Jižní Koreu provokovat nebo jí ubližovat. Je podle něho na Soulu, zda bude pokračovat ve svém neústupném postoji, nebo zda chce pěstovat nové vztahy.

Severní Korea přestala reagovat na telefonáty z jihu v srpnu. Stalo se to jen několik hodin poté, co Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce, řekla, že Soul by měl zaplatit za společné vojenské cvičení se Spojenými státy.

Oba státy na Korejském poloostrově jsou technicky vzato ve válečném stavu od konfliktu, který v roce 1953 skončil jen příměřím.