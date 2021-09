Analytik Eberle: Němci Angely Merkelové jsou sebevědomější, pestřejší i rozdělenější

K sebevědomí pak přispělo i ekonomické oživení, které se bez jakéhokoliv přičinění Angely Merkelové začalo projevovat hned v prvním roce její vlády. Spolková republika se dokonce brzy dočasně vrátila do pozice největšího světového exportéra. Klíčovým trhem automobilek, které nejlépe ztělesňují německý ekonomický model, se vedle Spojených států postupně stala také Čína. Export tak příliš nepoškodila ani krize po roce 2008, protože právě USA a Čína si s ní poradily lépe než EU – a to do velké míry paradoxně vinou krátkozraké politiky Německa.

Nová hrdost tedy nevedla k nacionalistickému třeštění a už vůbec ne k návratu militarismu, který skutečně ve společnosti podporu nemá. Zcela jednoznačně ale přispěla k oslabení evropské integrace. Německo sice na EU zásadně profituje, a to často i na úkor jiho- či středoevropských zemí, ale zároveň Unii chápe čím dál pragmatičtěji a je méně ochotné nadřazovat evropský zájem tomu vlastnímu. V tom je Merkelová ve shodě s velkou částí veřejného mínění.

Pod slupkou úspěchu: Německo nerovnější a rozpolcenější

Na společnost éry Merkelové tedy můžeme snadno pohlížet jako na příběh úspěchu, vtělený v kulturních či konzumních ikonách: plně elektrický sporťák od Audi, zářící Allianz Arena před zápasem mnichovského Bayernu, dechberoucí budova hamburské Labské filharmonie, nekonečné fronty před exkluzivními berlínskými technokluby, či podivně nahořklá limonáda Club Maté, kterou dnes dostanete i v českých maloměstech.

Tento příběh se ale týká jen části společnosti – té vzdělanější, kosmopolitnější a bohatší. Při pohledu zvenčí ale často zaniká, že také Němci žijí v hluboce rozdělených a míjejících se „sociálních bublinách“ či spíše světech. Angela Merkelová za sebou nechává také společnost, která je značně rozdrobená a kde se skutečně všem nedaří jen dobře. Tyto problémy přitom Merkelová opomíjela, či se za její vlády dokonce prohlubovaly. A nezřídka již vyhřezly na povrch.

Nejviditelnějším je nástup krajní pravice. Volební úspěchy Alternativy pro Německo (AfD) můžeme považovat za v jistém ohledu normální, podobné a často ještě silnější strany najdeme v Rakousku, Francii, Nizozemsku či Skandinávii. Nad nárůstem krajně pravicově motivovaného násilí však již rameny krčit nelze. Současné Německo jsou bohužel i střelby před synagogami, hořící zařízení pro uprchlíky či vraždy politických protivníků. Otazníky zde vzbuzuje i laxní přístup bezpečnostních složek k extrémní pravici.

Mnohé asi překvapí i míra sociální nerovnosti. V Německu utěšeně nerostl jen hrubý domácí produkt, ale posledních deset let také příjmové nerovnosti. V jedné z nejbohatších zemí světa je tak i dnes chudobou ohrožené každé páté dítě, přičemž situace se dlouhodobě ještě (mírně) zhoršuje. Příliš se nesnižují ani rozdíly mezi východem a západem země, kdy se navíc pocit hněvu a ponížení přenáší i na nové generace někdejších občanů NDR.

Pohodlí a prosperita střední třídy se pak opírá o osm milionů pracujících v sektoru levné práce. To je téměř pětina všech pracujících, což je procentuálně dvakrát více než třeba ve Francii či Finsku. Tento fenomén se přitom masivně rozšířil až v nedávné minulosti, například v souvislosti s nástupem „gig economy“ v podobě různých donáškových či taxi služeb. Merkelová tuto část společnosti „nechala ve štychu“, jak doslova říká sociolog Oliver Nachtwey.

Merkelovská stabilita tedy měla i svůj rub, který se ukazuje právě v těchto dlouhodobě neřešených problémech. Německou společnost tak zřejmě nečekají nijak klidné časy, tím spíše s ohledem na výzvy vyplývající z ekologické přeměny průmyslu a dopravy, digitalizace a automatizace práce. Nástupce Angely Merkelové tak žádný biedermeier nečeká.