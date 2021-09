Čína se chce připojit k asijsko-pacifické dohodě o volném obchodu, která vznikala jako její protiváha

Agentura Kjódó upozornila, že členství Číny v CPTPP by mělo významný dopad na obchod v asijsko-pacifickém regionu. Není však jisté, že bude Číně umožněno se k paktu připojit, protože to vyžaduje jednomyslný souhlas všech členů. Snaha je považována za pokus o zvýšení vlivu pekingských komunistů v regionu, když americká vláda zůstává v otázce návratu ke smlouvě opatrná.

Pokud by se Čína připojila, hrubý domácí produkt (HDP) členů dohody by měl na globálním HDP podíl 30 procent. V současnosti je to o něco více než deset procent.

Zájem o připojení k dohodě mají také Británie a Thajsko.