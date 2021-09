Louisiana oznámila dalších jedenáct obětí hurikánu Ida

Ida zasáhla Louisianu 29. srpna jako hurikán čtvrté, tedy druhé nejvyšší, kategorie. Bezprostředně po přechodu silné bouře nemělo ve státě na jihu USA více než milion zákazníků elektřinu, v mnoha oblastech netekla pitná voda. Pozůstatky bouře přinesly bleskové záplavy a rekordní srážky na severovýchod Spojených států, kde si ve státech od Virginie po Connecticut vyžádaly nejméně padesát životů.

Úřady v New Orleans ve středu zrušily noční zákaz vycházení, který platil déle než týden kvůli hlášeným případům rabování. Lidé nesměli do ulic od dvacáté do šesté hodiny. Ve městě se pomalu daří obnovovat dodávky elektřiny. Bez proudu podle AP ale stále zůstávají stovky tisíc lidí mimo velká města.

Bez pitné vody je v Louisianě asi 44 tisíc lidí. Přibližně 3200 lidí se muselo dočasně uchýlit do státních provizorních ubytoven. Situace na jihovýchodě státu znemožnila návrat do lavic čtvrt milionu studentů.

Nedostatkovým zbožím jsou i nadále pohonné hmoty. V New Orleans je zavřena více než polovina čerpacích stanic, ve městě Baton Rouge polovina pump.