Covid zdražuje kávu, ve Vietnamu k tomu přispívají protiepidemická opatření

Ve Vietnamu se káva připravuje k vývozu z velkého terminálu v Ho Či Minově Městě, v současné době tam ale je značně omezený provoz kvůli opatřením, která úřady zavedly ve snaze zastavit šíření koronaviru. V největším sídle této jihoasijské země totiž začalo přibývat případů nákazy nakažlivější mutací delta. Město a jeho přístavy tvoří klíčovou součást globální dopravní sítě, která vede z Číny do Evropy.

Káva robusta se v polovině loňského roku dostala na víceleté minimum kolem 1100 dolarů za tunu, pak se ale její velkoobchodní cena začala zvyšovat a na začátku letošního roku se pohybovala kolem 1370 dolarů (29 700 korun) za tunu.

Robusta je jedním ze dvou hlavních druhů kávy, které se ve světě nejčastěji pijí. Má více než čtyřicetiprocentní podíl na trhu, zbytek připadá téměř celý na kávu arabika. Robusta má zpravidla více nahořklou chuť a používá se při výrobě instantní kávy nebo do některých typů espresa.

Uzávěra Ho Či Minova Města na jihovýchodě Vietnamu znamená, že exportéři mají problém dostat své zboží do přístavů, aby je mohli odeslat k odběratelům po celém světě. Cestovní omezení představují další problém, protože exportéři už se potýkají s celosvětovým nedostatkem kontejnerů v námořní dopravě. To přispívá k růstu cen za dopravu a v důsledku prodražuje prakticky všechno, co se přepravuje po moři.