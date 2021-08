Brazílii zmrzla káva. Cena povzbudivého nápoje zřejmě poroste

Sníh a mráz v Brazílii hlásí desítky měst. Zatímco pro některé je to důvod k radovánkám, pro zemědělce naopak k velkým obavám a smutku. „Nic z toho, co jsme investovali minulý rok, nepovede k zisku. Nic nesklidíme. Vše je ztraceno a ani v roce 2023 nepůjde o žádnou zásadní úrodu,“ konstatuje zemědělec Adriano Rabelo.

Řada oblastí přišla o většinu své produkce, v některých případech hlásí farmáři kompletně zničenou úrodu. Zasaženy jsou stovky tisíc hektarů zemědělské půdy. Nepomrzly navíc jen plody, ale celé rostliny kávovníků, kvůli čemuž budou zemědělci muset keře zlikvidovat a kompletně vysázet nové.

„Je to smutné. Není to jen roční práce, je to celoživotní úsilí. Než se dostanete takto daleko, tak to nějaký čas trvá,“ říká zemědělec Jose Augusto de Almeida.

Situace v zemi je nejhorší od roku 1979, kdy výroba brazilské kávy taktéž zásadně poklesla kvůli nízkým teplotám. Pro největšího producenta na světě jde o další ránu po půl roku trvajícím suchu. Smrtící koktejl, kvůli kterému se ty z kávovníků, které přežily, stejně nemohou rozmnožit. „S nedostatkem vody nemohly vyrůst reprodukční části kávovníků. Už tak byly velmi poškozené, a k tomu teď navíc přišel mráz. U nás je bohužel zasažena většina našeho města,“ přiblížil starosta Caconde Joao Felipe Balise.

Arabika je nejdražší za sedm let

Extrémní výkyvy počasí spojené s klimatickými změnami jsou stále častější a produkce kávy všude na světě tím zásadně trpí, stejně jako další plodiny. Brazilská vláda už teď sleduje pokles produkce o šestnáct procent za letošní rok, Arabika je nejdražší za sedm let. Celková čísla ale podle farmářů budou ještě daleko horší.