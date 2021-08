EU tlačí na Irák, aby zastavil lety s migranty do Běloruska, píše Politico

S iráckými představiteli hovořil na toto téma předseda Evropské rady Charles Michel i šéf unijní diplomacie Josep Borrell, přičemž k tlaku na Bagdád se podle serveru připojily také diplomacie jednotlivých členských států včetně Litvy, Německa, Rakouska a Česka.

Ve čtvrtek byl zrušen let společnosti Iraqi Airways z Basry do Minsku. Letoun přepravce Fly Bagdad sice týž den přistál v běloruském hlavním městě, na pátek plánovaný let byl ovšem rovněž zrušen.

„Zprávy o rozhodnutí zrušit tyto lety vítáme,“ uvedl ve čtvrtek mluvčí Evropské komise. Nepotvrdil však informace, že Iraqi Airways zastaví všechny běloruské lety nejméně do 15. srpna.

Odveta za sankce

Brusel viní Minsk, že úmyslně používá z Blízkého východu dovezené migranty jako „zbraň“ v odvetě za unijní sankce. Letos v Litvě zadrželi již více než čtyři tisíce migrantů, z čehož téměř 2800 bylo z Iráku. Loni to byly celkově jen desítky osob. Litevští představitelé odhadují, že by letos mohlo do země dorazit více než 10 tisíc migrantů, protože počet přímých komerčních letů z Iráku do Minsku se v srpnu ztrojnásobil. Zvýšený počet migrantů z Běloruska v posledních dnech zaznamenává také Polsko.

Podle některých diplomatů je přes veškeré úsilí schopnost Bruselu vyvinout účinný tlak v otázce migrantů převážených do Běloruska omezená, neboť Unie nemá na Irák silnou diplomatickou „páku“.

„Iráčané vědí, že je nemůžeme opustit, že je potřebujeme pro naši bezpečnost a že nemůžeme riskovat další Afghánistán za našimi dveřmi,“ řekl serveru nejmenovaný diplomat.

Počty letů do Běloruska s údajnými migranty se zvýšily také z Turecka. Linka z Istanbulu do Minsku nyní létá denně namísto třikrát týdně, k tomu přibyl spoj z Izmiru. Pravidelné lety startují také z Antalye, které ovšem často využívali běloruští dovolenkáři.