Slovenská zpěvačka podpořila v polské televizi sexuální menšiny. Editor pořadu skončil

Vystoupení mělo být kulturní tečkou za ranním vysíláním polské veřejnoprávní televize. Během ní se ale stalo, co nikdo nečekal. Karin Ann, o které se mluví jako o velkém talentu současného popu, vytáhla duhovou vlajku.

„Ráda bych dnes věnovala tuto píseň LGBT a minoritám v Polsku. Vím, že to nemáte lehké. Zasloužíte si lásku a bezpečí. Jsem tady s vámi, stojím při vás a mám vás ráda,“ řekla zpěvačka ve vysílání.

Vystoupení vyvolalo v Polsku pozdvižení. Zdejší veřejnoprávní televize, která je pod přímým vlivem vládnoucí strany PiS, totiž vykresluje boj za práva sexuálních menšin jako ideologii, kterou je třeba zavrhnout. S editorem ranního pásma, kde Karin Ann zazpívala, televize ukončila spolupráci.

Dle Karin Ann byla reakce okamžitá. Ihned po tom, co se vypnuly kamery, pochopila, že něco není v pořádku. „Bylo to velmi cítit, stala jsem se vzduchem,“ popsala okamžiky po vystoupení. Podle svých slov potkala na chodbě televize moderátory vysílání, kteří se od ní ostentativně odvrátili. „Myslím, že nás chtěli mít co nejrychleji pryč“.