Nebeská fiesta nad Bristolem. Sešli se tam obdivovatelé balonového létání

V úterý bylo zahájeno mezinárodní setkání balonového létání v anglickém Bristolu. Pořadatelské město, kde se sraz koná každý druhý rok, připravilo pro diváky netradiční nabídku. Obyvatelé mohli navrhnout pořadatelům, z jakých míst by chtěli balóny pozorovat. Organizátoři následně vytvořili seznam, kde k přeletům pravděpodobně dojde. Jedná se převážně o místní parky, veřejná prostranství nebo velká parkoviště. Letos by se mělo na nebi objevit přes sedm set balonů nejrůznějších velikostí i tvarů. Diváci se na ně mohou těšit do 15. srpna.