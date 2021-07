Povodně v Německu mohou ovlivnit i výsledky blížících se voleb, pro Zelené může jít o příležitost

V aktuálních volebních průzkumech se tak Laschet propadl a jen 15 procent německých voličů by mu v současné době dalo svůj hlas, pokud by se konala přímá volba kancléře. Problémy má ale také předsedkyně Zelených Annalena Baerbocková. Němečtí voliči si totiž podle průzkumů nemyslí, že situaci ohledně povodní zvládla.

„Na druhou stranu, když se podíváme na kampaň Zelených, tak pro ně v tuto chvíli představují ty tragické povodně –⁠ cynicky řečeno –⁠ šanci,“ podotýká Jonáš. „Jakkoliv je vědecky problematické dávat do souvislosti tyto jevy a klimatické změny, němečtí Zelení tak činí,“ říká. Jde tak podle něj o šanci, jak může strana zastavit propad voličských preferencí.

Zelení by navíc podle aktuálních průzkumů mohli stát v čele takzvaného semaforu – koalice se socialisty a liberály z FDP. V takovém případě by koalice CDU/CSU zůstala mimo příští vládu, a to i přestože by volby vyhrála.