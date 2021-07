Vdova po zavražděném haitském prezidentovi se vrátila po léčení do vlasti

Moïseová vystoupila z letadla na letišti v hlavním haitském městě Port-au-Prince v neprůstřelné vestě a poraněnou ruku měla v závěsu.

Vdovu obklopenou ochrankou přivítal dočasný premiér Claude Joseph a další oficiální představitelé.

Ještě z nemocniční postele ve floridském Miami Moïseová nahrála prohlášení. V něm popsala okamžiky, kdy vrahové jejího manžela doslova „proděravěli“ kulkami poté, co uprostřed noci vnikli do domu. Atentátníky označila za zbabělce. Útok se odehrál tak rychle, že manžel nebyl s to pronést jediné slovo.

Část atentátníků je stále na útěku

Podle haitské policie prezidenta zavraždilo osmadvacetičlenné komando tvořené částečně bývalými příslušníky kolumbijské armády. Většinu jeho členů policie dopadla, někteří jsou ale stále na útěku. Mnoho okolností atentátu zatím zůstává nevyjasněných.

Moïse byl haitským prezidentem od února 2017. Prakticky po celou dobu jeho vlády se v této chudé zemi konaly protivládní protesty, které si vyžádaly desítky obětí. Lidé si dlouhodobě stěžují na zhoršující se ekonomickou situaci i nepotrestanou zpronevěru státních peněz za bývalého vedení země.