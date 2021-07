Italové využívají v zemědělství práci Indů. Podmínky jsou často nelidské

Jde sice o extrémní případ, ale zdaleka ne ojedinělý. To potvrzuje i italský aktivista, který na jedné z farem tři měsíce v utajení pracoval. „Tři velmi náročné měsíce, které znamenaly ponořit se do jiné kultury, jiného systému,“ popisuje svoji zkušenost sociolog a aktivista Marco Omizzolo.

Balbir Singh přijel do Itálie z rodného Pandžábu. Získal práci na farmě, kde sklízel ovoce a zeleninu. Šest let života v takřka otrockých podmínkách. „Pracoval jsem 12 až 13 hodin denně včetně nedělí a bez dovolené,“ říká.

Za dvacet let se podmínky Indů v Itálii moc nezlepšily

Indové jsou v Itálii od 80. let. Převážně pracují v oblasti poblíž Říma. Většina jich do země přijede legálně na sezonní pracovní víza. Za tyto dokumenty musí zaplatit v přepočtu až čtvrt milionu korun. Část těchto peněz za ně uhradí organizované skupiny napojené na zemědělce, na kterých jsou Indové závislí.

„Za dvacet let se to moc nezlepšilo. Když jsme stávkovali týden nebo 20 dní, následující měsíc to bylo lepší, ale reálné změny byly minimální,“ vzpomíná migrant žijící v Itálii dvacet let Harbhajan Ghuman.

Přestože se před pěti lety snažil italský parlament zabránit této praxi novou legislativou a přibylo policejních kontrol, sami policisté přiznávají, že pokrok je malý. Podle údajů OSN z roku 2018 hrozí v zemi, která je jedním ze zakládajících členů Evropské unie, víc než 400 tisícům pracovníků v zemědělství vykořisťování. Téměř sto tisíc dalších pak čelí životu v nelidských podmínkách.