Před deseti lety Norsko postihla tragédie. Breivik si oblékl policejní uniformu a vzal život 77 lidem

Prchající lidi zachraňovali rekreanti

Lidé v panice prchali, mnozí se snažili zachránit skokem do vody. Breivik ale střílel i do nich. Pevnina byla vzdálena asi šest set metrů. Řada se jich utopila. V okolí se kromě táborníků nacházeli také rekreanti. Agentura Reuters tehdy uvedla, že právě jim se podařilo zachránit z ostrova až tři sta dětí. Odváželi je do kempu Utvika a vraceli se pro další. Těm, které nemohli vzít na palubu, házeli alespoň záchranné vesty.

Mezi rekreanty byl i Otto Lövik. Ten zachránil čtyřicet až padesát lidí. Breivik ale střílel i na jeho člun, takže musel pryč. Než se s lodí obrátil, viděl těla mrtvých na hladině jezera. „Musel jsem se rozhodnout, koho vezmu na palubu a koho tam nechám,“ tlumočila tehdy jeho slova pro Reuters manželka Wenche Löviková. Sám o hrozném zážitku nebyl schopen mluvit.

„Dostalo se sem možná dvě stě až tři sta dětí z Utöyi. Nevěděly, jestli nám mohou důvěřovat. Plakaly, třásly se, byly hysterické. Nakonec nám začaly věřit. Jedno z nich mne požádalo, jestli bych ho nemohla obejmout. Nedokážu si představit, kolik dalších lidí mohlo zemřít, kdyby se ty děti nedostaly sem,“ popsala Löviková situaci v kempu.

Vypadal, že neušetří nikoho, popsal účastník tábora

V kempu bylo mnoho imigrantů nebo dětí z přistěhovaleckých rodin. Pro agenturu AP popsal svůj příběh tehdy devatenáctiletý Husajn Kázemí, který pocházel Afghánistánu a v Norsku požádal o azyl.

Podle Husajna Breivik střílel bez ohledu na to, jak kdo vypadal nebo co měl na sobě. „Vypadal, že chce zabít všechny, že neušetří nikoho,“ popisoval. Společně s ostatními se dal Husajn na útěk. Breivik ho postřelil do nohou a do paže. „Mé nohy byly zalité krví, ale já jsem si toho nevšiml. Chtěl jsem zůstat naživu,“ vypověděl.

V bezpečí se ocitl až po příjezdu policistů. Těm přišlo hlášení o střelbě na ostrově v 17:27 a deset minut nato byla z Osla vyslána speciální policejní jednotka. Neměla ale k dispozici vrtulník, a tak na ostrov připlula v 18:25 na člunu. Breivika následně zadržela.