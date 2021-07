Protestní ITN těsně vyhrála bulharské volby, ukazují zpřesněné odhady. Borisov asi prohraje poprvé od roku 2009

Do bulharského parlamentu se podle odhadů tří společností, které se věnují průzkumu veřejného mínění, dostalo šest stran. Vítězství přičítají protestní ITN, kterou vede herec, zpěvák a mediální podnikatel Slavi Trifonov, se ziskem kolem 23 až 24 procent hlasů. Zhruba o procento méně zřejmě dostala konezrvaitvní Borisovova GERB, která byla vládní stranou od roku 2014 do letošního jara. Třetí socialisté podle odhadů dostali 13 procent hlasů.

První odhady ještě přičítaly těsné vítězství GERB, ale v těch zpřesněných se posunula do čela ITN. Ta by ovšem spolu se stranou Demokratické Bulharsko, která se podobně jako Trifonovovo uskupení profiluje jako protikorupční, podle odhadů měla získat pouze 112 z 240 křesel v bulharském parlamentu. Ke vzniku vlády by taková koalice potřebovala podporu další strany, hovoří se o socialistech nebo o partaji DPS reprezetující bulharské Durky. Proti nim se však ITN v minulosti vymezovala a Trifonov kvůli dřívějším sporům nedokázal sestavit vládu již na jaře.