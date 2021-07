Irští přepravci se plaví rovnou do Cherbourgu. Vyhýbají se tak zdlouhavým celním procedurám v Anglii

Brexit postavil Cherbourg na nohy, stal se oblíbenou destinací hlavně pro irské přepravce, kteří se chtějí vyhnout zdlouhavým celním procedurám v Anglii. A míří proto do dosud málo využívaného přístavu v Normandii.

„Přeprava kamionů se od začátku roku zvýšila trojnásobně, nárůst začal v lednu a únoru, ale podle květnových čísel se tento objem nemění,“ konstatuje ředitel přístavu v Cherbourgu Yannick Millet.

Na první pohled to příliš smyslu nedává. V minulosti volili Irové trasu přes Anglii, nalodili se v Doveru a dorazili do Calais. Vše trvalo kolem jedenácti hodin. Teď si cestu o šest hodin prodlužují tím, že se plaví rovnou do Cherbourgu. Tvrdí, že se jim to vyplatí.