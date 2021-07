Epidemická situace v Rusku se zhoršuje. Úřady i firmy tlačí na očkování

Rusko kvůli nízkému zájmu i pomalé výrobě nestíhá plnit svůj plán naočkovat do konce léta šedesát procent lidí – a třetí vlna je v plném proudu.

Země zaznamenala v úterý dalších 669 úmrtí v souvislosti s covidem-19 za poslední den. To je nejvyšší denní přírůstek zemřelých od začátku pandemie, uvedly ve středu tiskové agentury s odvoláním na federální operativní štáb. Ten zároveň oznámil 21 042 nových potvrzených případů nákazy za posledních 24 hodin. Denní přírůstky osob nakažených koronavirem se dál drží nad dvaceti tisíci, v úterý operativní štáb oznámil 20 616 infikovaných za uplynulý den.

Moskevská radnice přitvrzuje

Putin povinné očkování nepodporuje, ale jeho vymáhání je podle něj v souladu se zákony. V zemi se současně utužují pandemická omezení; například do rockového baru Všichni tví přátelé v centru Moskvy smějí od začátku týdne pustit jen zákazníky s platným QR kódem. „Kdokoli, kdo dostal obě dávky, oficiálně prodělal covid-19 nebo má maximálně tři dny starý PCR test, může obdržet QR kód,“ vysvětluje spolumajitel baru Alexander Malejev.

Moskevská radnice kvůli zvyšujícímu se počtu nakažených plánuje nové opatření zavést i v hromadné dopravě. Většina klientů kaváren a restaurací zatím využívá venkovní terasy. „Myslím si, že je to zoufalý pokus, jak přimět lidi, aby se nechali očkovat,“ říká k tomu obyvatelka Moskvy Aljona.

Zájem o vakcinaci je malý

Právě malý zájem o očkování dělá vládě starosti. Rusko přitom bylo první zemí na světě, která vakcínu proti covidu-19 registrovala. Dnes má k dispozici čtyři, včetně Spuntiku V, někteří lidé jim ale nevěří. „Vakcína může narušit rovnováhu mého těla a můžu častěji dostat chřipku nebo nastydnout,“ domnívá se obyvatel Moskvy Igor.

Podobný názor není v zemi ojedinělý a první dávku zatím obdrželo jen necelých 16 procent lidí. Pro srovnání: V Česku je to téměř polovina populace. Původní plán Kremlu proočkovat do konce prázdnin dvě třetiny obyvatelstva se momentálně nedaří plnit a úřady se snaží urychlit kampaň.

Kdo se nechá očkovat dobrovolně, může vyhrát byt nebo nový automobil. Povinnou vakcinaci už zavedli pro státní zaměstnance. Kdo odmítne, toho čeká postih od pokuty přes nucenou dovolenou až po propuštění. Sankce hrozí i podnikům. Ruský internetový gigant Yandex posílá své zaměstnance na povinnou vakcinaci od minulého týdne. Naočkovat musí přes 60 procent zaměstnanců.

„Měli jsme to udělat hned první rok, hned jak vyvinuli vakcínu. Pak by se nic podobného letos nedělo,“ domnívá se například kurýr firmy Yandex Dmitrij Smirnov. Jiný zaměstnanec stejné firmy, Alexander, má jiný názor. „Nelíbí se mi to. Nechtěl jsem se nechat očkovat. Donutili mě.“

Úřady připisují vysoký počet infikovaných také indické variantě delta. Odpovědná je podle nich za devadesát procent případů. Kromě Moskvy je kritická situace v Petrohradu. Druhé největší město v zemi má za sebou mohutné oslavy konce školního roku. Navíc spolupořádá letošní mistrovství Evropy ve fotbale, navštívily ho už tisíce zahraničních fanoušků.