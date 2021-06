V Etiopii probíhají parlamentní volby. Západ se obává o jejich regulérnost

Podle agentury AP se ve volbách očekává účast více než 37 milionů lidí. Předběžné výsledky by mohly být známé do pěti dnů od uzavření volebních místností, ty konečné pak do 23 dnů.

V 38 tigrajských volebních obvodech se ale nehlasovalo, píše AP. Na jiných místech se zase volby odkládají kvůli násilnostem mezi různými komunitami, a celkem se do hlasování nemělo zapojit přes 100 z celkových 547 parlamentních obvodů.

„Demokratické cvičení se ale musí uskutečnit, ústava to vyžaduje,“ uvádí ve své analýze zpravodajská společnost BBC. Ta podobně jako další média popisuje volby jako klíčovou zkoušku pro premiéra Ahmeda, který se dostal do čela vlády v roce 2018 a nyní doufá v potvrzení svého mandátu. „Celý svět očekává, že volební den bude ve znamení střetů, ale my mu ukážeme opak,“ sliboval Ahmed.