Z Číny odstartovala kosmická loď se třemi astronauty. Cílem je nově vznikající vesmírná stanice

Z kosmodromu Ťiou-čchüan v poušti Gobi na severozápadě Číny odstartovala vesmírná loď Šen-čou 12 s tříčlennou posádkou. Míří k ještě nedokončené čínské vesmírné stanici. Jde o start prvního čínského pilotovaného kosmického plavidla za posledních téměř pět let. Agentura Reuters píše o „historické misi“. Deník The New York Times zmiňuje, že se letem zahájí dekáda čínské přítomnosti na oběžné dráze.