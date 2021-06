Ve Vysokých Tatrách vešel do hotelu medvěd, dostal se prý až do kuchyně

Podle Jozefa Štefaňáka z městské policie Vysoké Tatry medvěd vešel okolo osmé hodiny večer do kuchyně dveřmi na fotobuňku.

Na sociálních sítích se objevila fotografie medvěda stojícího na kuchyňském zařízení ve výši pultu. Personálu hotelu ani nikomu z hostů se nic nestalo. To, že do hotelu zavítal nezvaný host, potvrdil i jeho ředitel, podle něho se medvěd ale dostal jen na terasu, nikoliv do kuchyně.

Štefaňák uvedl, že medvědi ve Vysokých Tatrách do zastavěných oblastí chodí v posledních několika týdnech denně. Neděje se to podle něho jen v noci, ale i vpodvečer. V Tatranské Lomnici se každý večer okolo osmé večer potuluje medvědice se dvěma mláďaty. Nikomu neublížila.

Tragický případ střetu člověka s medvědem se stal u obce Liptovská Lúžna v okrese Ružomberok v Žilinském kraji. V pondělí tam našel jeden z místních obyvatel mrtvého muže. Pitva pak prokázala, že muž zemřel po útoku medvěda. Podle serveru Sme.sk šlo o první takový případ na Slovensku za posledních sto let.

Slovenský ministr životního prostředí Ján Budaj ve středu podle Korzár.sk řekl, že v létě by mělo být známo, kolik medvědů na Slovensku žije. Výzkum se bude konat na základě vzorků DNA, jejichž odběr odborníci ukončili v únoru. Vzorky budou vyhodnocovat laboratoře Univerzity Karlovy.