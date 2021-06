Afghánky se bojí stažení vojsk NATO. Vrátit by se mohla diskriminace ze strany Talibanu

Chystané stažení vojáků Severoatlantické aliance z Afghánistánu vyvolává obavy tamějších žen z návratu vlády Talibanu. Radikální výklad islámského práva vedl v minulosti k jejich diskriminaci a stejné pořádky by se mohly vrátit. Islamistické hnutí si už teď podmaňuje čím dál větší území. Pod kontrolou nebo vlivem má nejméně polovinu země. Odchod desítky tisíc vojáků NATO v čele s USA by měl skončit do 11. září.