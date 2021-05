Stahování západních sil z Afghánistánu pokračuje. Jejich místní pomocníci v boji s islamisty mají strach o život

O přesídlení do Spojených států už požádalo na osmnáct tisíc Afghánců. Stále čekají na odpověď. Proces získávání víz pro vstup do USA čelí kritice. Je zdlouhavý a komplikovaný, obvykle trvá přes tři roky. Administrativa prezidenta Joea Bidena to přezkoumává.

Ajazuddin Hilal pracoval pro západní jednotky jako tlumočník, pomáhal americkým vojákům v boji s islamistickými extremisty na východu země a byl při stovkách akcí. Možnost začít nový život ve Spojených státech ale nedostal. Žádost o vízum pro něj a jeho rodinu americká ambasáda zamítla.

Podle dopisu, který mu zaslala, nesplňuje podmínku věrné a hodnotné služby. „Žádal jsem čtyřikrát o speciální imigrační vízum, ale bohužel čtyřikrát to bylo zamítnuto,“ dodává.