Vznik nové izraelské vlády není jistý, pravice s ní může mít problém, podotýká zpravodaj ČT Borek

Lapid sice dokázal sestavit nejtěsnější možnou nominální většinu, ale definitivně ji potvrdí až hlasování o důvěře. Hlasování přitom musí odsouhlasit a naplánovat předseda parlamentu, kterým je nyní Jariv Levin z Likudu. Izraelská média píší, že by se Levin mohl snažit oddalovat hlasování o důvěře novému kabinetu, což jako předseda parlamentu může legální cestou učinit.

„Je možné, že to bude trvat ještě více než týden, možná ke dvěma týdnům, než se jednání uskuteční. A do té doby není nic vytesáno do kamene,“ upozorňuje Borek. Naráží na to, že některé politické síly na pravici, které vstoupily do rodící se koalice, jež je velmi ideologicky rozmanitá, mohou mít s vládou problém.

„My už to ostatně vidíme. Ze sedmi poslanců strany Jamina – to je strana, která fakticky rozhodla o tom, že je tady možnost vzniku protinetanjahuovské vlády – už jeden před několika týdny řekl, že pro takovou vládu hlasovat nebude. Ze zbývajících šesti jeden, Nir Orbach, také začíná vydávat smíšené signály a nepodpoří případný plán opozice ještě narychlo přeobsadit post šéfa parlamentu tak, aby jím nebyl Jariv Levin z Likudu,“ naráží Borek na snahu opozice urychlit hlasování o důvěře vládě.

„A v takovém případě, pokud by se odloupl ještě jeden poslanec, tak už to není (těsná většina) 61, ale pouhých 60 poslanců (ve stodvacetičlenném parlamentu). I v takovém případě to ale ještě neznamená úplný krach vizí Bennetta a Lapida, protože tam je ještě několik poslanců z další arabské menšinové strany a existuje možnost, že by třeba vládu v hlasování o důvěře podpořili,“ doplnil zpravodaj ČT další možnost pro novou vládu.

Dosavadní premiér Netanjahu svolal mimořádnou schůzku šéfů náboženských stran, jež podporovaly jeho minulé kabinety. Přítomen má být také Levin a zástupci židovských osadníků. List The Times of Israel napsal, že cílem je probrat možnosti, jak narušit vznik nové vlády předtím, než složí slib. Podle médií by případné oddalování hlasování o důvěře poskytlo Likudu další čas k získání přeběhlíků.