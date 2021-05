Východní pobřeží Indie zasáhl cyklon Yaas, evakuováno bylo přes milion lidí

Yaas už si vyžádal dva mrtvé a poškodil desítky domů ve státech Bangla a Odiša, které zasáhl déšť a bouřlivé počasí, ještě než se cyklon dostal nad pevninu. Obě oběti zemřely po zásahu proudem z elektrického vedení, které strhl vítr.

Rychlost větru, která cyklon provází, nyní dosahuje 130–140 kilometrů v hodině s nárazy až 155 kilometrů v hodině, uvedl indický meteorologický úřad.

Voda z prudkých srážek i vzedmutých vln už zaplavila pobřežní oblasti obou států. Televizní záběry ukázaly turisty vyhledávanou oblast města Digha ve státě Bangla, kde je v ulicích po kolena vody. Přílivové vlny dosahují výšky až čtyř metrů.

Letiště v Kalkatě preventivně uzavřelo provoz až do osmé hodiny večer místního času. Stejné opatření přijala i místní železnice. Úřady předem nařídily všem lodím, aby nevyplouvaly a uchýlily se do bezpečných přístavů. Při postupu do indického vnitrozemí během středečního odpoledne cyklon zeslábne na tropickou bouři.

Yaas je druhou bouří, která Indii zasáhla za posledních deset dní. Minulý týden zasáhl západní pobřeží Indie cyklon Tauktae, který si vyžádal více než 150 obětí a způsobil rozsáhlé škody na majetku.