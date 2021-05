Mnichov ruší druhým rokem Oktoberfest. Organizátoři chtějí pivní festival přesunout do Dubaje

Na německé pivovary dopadá jedna rána za druhou. Koronavirus a uzavřené restaurace v Německu zapříčinily obrovské peněžní ztráty, některé pivovary už přinutila protiepidemická opatření vylévat prošlé pivo do kanálů. Každoroční svátek piva v Německu, Oktoberfest, při kterém se ho vypije na sedm a půl milionu litrů, se už druhý rok po sobě nemůže kvůli pandemii konat.



Podle bavorského premiéra Markuse Södera není na takové rozsáhlé akci představitelné nošení roušek či dodržování dvoumetrových odstupů.



Mnichov tak opět přijde o festival s tradicí starou přes dvě stě let. Kromě toho také zhruba o šest milionů návštěvníků a obrat v přepočtu přes 31 miliard korun. O to všechno teď ale usiluje město, které od Mnichova dělí tisíce kilometrů a které nemá s německou tradicí nic společného.



Skupina německých podnikatelů chce uspořádat Oktoberfest až na Blízkém východě, v hlavním městě Spojených arabských emirátů – Dubaji. Podle nich by byl větší a delší než ten bavorský. Doprovázet má výstavu Expo. Návrh provází slogan: „Největší pivní festival světa bude ještě větší!“

Mnichov ale z pokusu přenést atmosféru německých pivnic do dubajské pouště nadšený není. Organizátorům může jejich záměry značně zkomplikovat. V roce 2018 si město nechalo na název Oktoberfest udělit ochrannou známku.

Reagovalo tak na stále větší oblibu Oktoberfestu po celém světě. Více či méně přesných kopií festivalu se koná na sto padesát. Ta největší z nich, v čínském Čching-tau, loni přilákala přes milion návštěvníků.