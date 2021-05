Indické úřady zaznamenaly přes 400 tisíc nových případů za den, lidé marně hledají místa v nemocnicích

Australanům hrozí za návrat do vlasti z Indie pokuta a vězení

Na vývoj v asijské zemi reagovala Austrálie, která po nedávném přerušení letů z Indie oznámila, že Australanům vracejícím se z této destinace do vlasti bude hrozit pokuta a až pětileté vězení. K postavení cest z Indie mimo zákon se ministerstvo zdravotnictví rozhodlo „na základě podílu lidí v karanténě, kteří v Indii chytili infekci covid-19“.

Australská média uvádí, že to je poprvé, kdy se pro Australany návrat do rodné země stává protiprávním činem. Opatření nabývá platnosti v pondělí a vztahuje se na všechny, kdo byli v Indii během dvou týdnů před datem případného návratu do Austrálie. Podle zpravodajského webu BBC se odhaduje, že v Indii je aktuálně kolem devíti tisíc Australanů.

Kvůli prudkému vzestupu počtu případů nákazy v Indii zavedl také americký prezident Joe Biden nové restrikce pro cestování. Opatření, které vstoupí v platnost v úterý, zamezí ve vstupu do Spojených států téměř všem cizincům, kteří v posledních 14 dnech pobývali v Indii.