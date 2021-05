FBI provedla razii u Giulianiho kvůli jeho cestám na Ukrajinu. Je to hra, reaguje Trumpův exprávník

Newyorský exstarosta Giuliani se triumfálně vrátil na politické výsluní s vítězstvím Donalda Trumpa v prezidentských volbách v roce 2016. Od té doby stál po prezidentově boku, po loňských prohraných volbách ale Giulianiho snový comeback rychle roztál.

Důvodů k nervozitě může mít šestasedmdesátiletý veterán Republikánské strany víc než kdykoli předtím. Zejména kvůli pokusům najít špínu na Trumpova demokratického rivala, nynějšího prezidenta Joea Bidena. FBI Giulianiho vyšetřuje pro podezření z porušení zákonů o zahraničním lobbování, a to v rámci cest na Ukrajinu. Obvinění zatím nepadlo, i tak ale agenti zabavili několik jeho elektronických zařízení.

Giuliani za vším vidí zpolitizovanou hru ministerstva spravedlnosti. „Příkaz k prohlídce je údajně založen na jediném selhání v podání žádosti o zastupování ukrajinského občana nebo představitele, kterého jsem ale nikdy nezastupoval. Nikdy jsem nezastupoval žádného občana nebo představitele Ukrajiny,“ tvrdí Trumpův bývalý právník.

Podle agentury Reuters se může vyšetřování týkat i údajných finančních machinací. Giuliani navíc čelí žalobě producenta volebních sčítacích strojů kvůli nařčením o údajně zfalšovaném hlasování. Jeden z demokratických kongresmanů také chce, aby vyšetřovatelé prověřili Giulianiho v podněcování lednového útoku na Kapitol.

Pro Donalda Trumpa už sice nepracuje, i tak se za něj exprezident postavil. „Rudy Giuliani je skvělý patriot. To je prostě on. Miluje svou zemi, a oni mu prohledají byt. To je tak nefér,“ uvedl bývalý šéf Bílého domu.