Orbán rozšiřuje svou nadvládu nad univerzitami, píše Reuters

Maďarský parlament v úterý přijal zákon umožňující vytvoření nadací, které převezmou řízení chodu univerzit a kulturních institucí. Oznámila to agentura Reuters. Opozice se podle agentury MTI obává, že nová norma umožní převedení státních aktiv v řádu miliard forintů do soukromých rukou a dovolí vládnoucí straně premiéra Viktora Orbána rozšířit politickou kontrolu do vysokého školství. V současnosti je většina maďarských univerzit státních, těší se ale velké akademické autonomii.