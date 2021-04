Při nepokojích mezi izraelskou krajní pravicí a Palestinci se v Jeruzalémě zranilo sto lidí

Policie sice nasadila stovky svých lidí na to, aby zabránili účastníkům pochodu dojít až k bráně, ale nepodařilo se jí to a oba tábory pak na sebe začaly házet předměty. Police nakonec nasadila jízdní oddíly, ohlušující granáty a vodní děla. Střety trvaly až do pátečního rána.

Zraněno bylo 105 lidí, z nichž podle Červeného půlměsíce 22 skončilo v nemocnici. Policisté mají dvacet zraněných, je mezi nimi i člen jízdní policie, jehož zasáhl do hlavy kámen. Za házení předmětů bylo zadrženo padesát lidí, kteří stanou před jeruzalémským soudcem.