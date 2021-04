Soud rozhodl o zatčení dvou vůdců Proud boys. Měli vést útok na Kapitol a chtěli přerušit předání moci

Americký federální soud rozhodl o zadržení dvou vůdců krajně pravicového hnutí Proud boys (Hrdí hoši). Stalo se to kvůli obviněním z vedení útoku na budovu Kongresu ze 6. ledna a plánovanému narušení potvrzovacího procesu volební výhry Joea Bidena v prezidentských volbách. Policie by nyní podle soudu měla Ethana Nordeana a Josepha Biggse zatknout a vsadit do vazby. V úterý o tom informoval britský deník The Guardian.