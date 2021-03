Polsko má nejvyšší budovu v Evropské unii. Jmenuje se Varšavská věž

Do čela nejvyšších budov ve 27 zemích EU dostala budovu osmdesátimetrová ocelová anténa. Zásadní výzvou pro stavaře byla logistika, tedy jak dostat materiál na poměrně malou parcelu v samém centru města. A taky koordinace až třinácti set dělníků.

„Konstrukce se vlivem vlastní tíhy snižuje, takovou budovu je třeba postavit o několik centimetrů vyšší, než je v projektu, aby se nakonec dosáhlo správné výšky,“ řekl k tomu vedoucí stavebního projektu Maciej Olczyk.

V 53. patře má být vyhlídková terasa. Zatím není dokončena. Do výšky 230 metrů má přilákat co nejvíc místních i turistů. Zbytek mrakodrapu se pronajme, zájem je veliký. „Je to okolo 70 tisíc metrů čtverečních užitkové plochy, z nichž větší část jsou kanceláře. Je tam i panoramatická restaurace,“ řekl vedoucí investičního projektu Marcin Chruśliński.

Jak se vypořádat se stíny minulosti

Stavba znamená pro polskou metropoli důležitou historickou a symbolickou změnu. O 73 metrů překonala dosud nejvyšší budovu ve Varšavě – Palác kultury a vědy, který si prvenství držel od roku 1955.