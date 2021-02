Prokuratura má nové důkazy v kauze vraždy Kuciaka, píše slovenský tisk

Neexistuje přímý důkaz, odůvodnil verdikt soud

Některé ze zmíněných důkazů předložila prokuratura soudu první instance krátce před vynesením verdiktu už loni v září. Soudní senát důkazy ale tehdy neprojednal.

Kuciak a Kušnírová byli podle policie zastřeleni 21. února 2018 ve svém domě. Policejní hlídka těla našla až o čtyři dny později na základě upozornění od příbuzných, kteří se s reportérem a jeho přítelkyní nedokázali zkontaktovat.

Soud první instance při zdůvodnění svého verdiktu uvedl, že nebyl předložen žádný přímý důkaz, který by Kočnera usvědčoval z objednání Kuciakovy vraždy. Prokuratura tvrdila, že Kočner si objednal Kuciakovu vraždu ze msty za to, že novinář poukazoval na jeho podezřelou ekonomickou činnost, což mohlo Kočnerovi také překazit plánovaný vstup do politiky. Letos v lednu byl Kočner v jiném případu pravomocně odsouzen k vězení v trvání 19 let, a to za padělání směnek.

V kauze vraždy Kuciaka a Kušnírové už byli po svém doznání pravomocně odsouzeni vrah zmíněné dvojice a také prostředník vraždy reportéra. Soud první instance rovněž uznal vinným vrahova příbuzného za to, že střelci při zločinu pomáhal jako řidič.