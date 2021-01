Výtržníci v americkém Kapitolu cílili i na novináře. Nadávali, vyhrožovali a ničili techniku za statisíce

„Tam, kde se to stalo, jsem natáčel možná před dvěma měsíci a vím, jak poklidné místo to je. Přichází tam média, mají tam vstupy, připojení na internet. A najednou na stejném místě vidím, jak někdo ničí kameru a lije vodu do techniky mohutné a respektované agentury AP. Tohle není nic dobrého,“ popisuje své pocity bývalý zpravodaj v USA a zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT Martin Řezníček.

„Byli na mě zlí jenom proto, že patřím k novinářům“

Média mají v Kapitolu podobně jako v Bílém domě korespondenty, kteří se výhradně věnují zprávám z daného prostředí. V budově Kongresu jsou pro ně vyhrazené kanceláře i další prostory. Ve středu reportovali doslova za běhu. Reportéři měli roztřesený hlas, roztřesený byl většinou i obraz, živé vstupy byly často nedokončené. Přesto jejich práci diváci ocenili, například americká stanice CNN ten den zaznamenala rekordní sledovanost.

Přesto se čeští novináři znalí amerického prostředí shodují, že podobný výpad Trumpových fanoušků vůči médiím se dal očekávat.

„Jak honili novináře a vyhrožovali jim, mě šokovalo, ale nepřekvapilo. Byla jsem na Trumpových shromážděních a vím, jak se dokáže projevit nenávist vůči novinářům a médiím, kterou má. Dělala jsem nejdřív rozhovory s obyčejnými lidmi a fanoušky, poté vystoupil Donald Trump a ti samí lidé, kteří se mnou v pohodě mluvili, pak za mnou šli a hrozili mi, bučeli na mě a byli na mě zlí jenom proto, že patřím k novinářům,“ vypráví Jana Ciglerová, která o americkém dění píše pro Deník N.

„Že šli demonstranti i proti médiím je logické vyústění kampaně Donalda Trumpa. Už v roce 2015 udělal z médií součást opozice. Prohlásil média za nepřítele lidu, pojem fake news obrátil vzhůru nohama. On seriózní médium posunul z mainstreamového média do lží,“ pokračuje Daniel Anýž z Hospodářských novin.

Blokace od Facebooku i Twitteru

Je to právě Donald Trump, který média viní z prohry v prezidentských volbách. Byl to také on, který k demonstrantům před vpádem do Kapitolu mluvil o tom, že „musí ukázat sílu“. Násilnosti, které nepřežilo pět lidí, odsoudil Trump až v pátek, tedy dva dny po události.

Dění uprostřed hlavního města ale hojně komentoval na sociálních sítích. Kvůli sdílení nepravdivých informací i tomu, že násilí ihned jednoznačně neodsoudil, jeho profil postupně zablokoval Facebook i Twitter. Twitter nejprve na dvanáct hodin, později ale úplně, Facebook do konce volebního období.