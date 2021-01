Chameneí zakázal dovážet do Íránu britské a americké vakcíny

„Dovoz amerických a britských vakcín do země je zakázán. Řekl jsem to činitelům a teď to oznamuji veřejně. Naprosto jim nedůvěřuji. Někdy chtějí testovat vakcíny na jiných státech. Kdyby Spojené státy dokázaly vyrábět vakcínu, neměly by ve své zemi takovou koronavirovou pohromu.“