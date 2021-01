Místo vleků pokuty a koně. S lyžováním to jde v mnoha zemích z kopce

Letošní lyžařská sezona je poznamenaná protikoronavirovými opatřeními. Mnoho zemí své skiareály zatím neotevřelo, například v Itálii prodloužili zákaz nejméně do druhé poloviny ledna, omezení nakonec nařídilo i Německo, Francie nebo Slovensko. V Čechy oblíbeném Rakousku se lyžuje za přísných bezpečnostních podmínek. Za lyžováním lze ale dojet do méně obvyklých destinací, třeba do Andorry.