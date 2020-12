Gibraltar zůstane v Schengenu, Španělsko se dohodlo s Velkou Británií

Dohoda byla dosažena jen pár hodin předtím, než Británie upustí evropskou celní unii. Podle ministryně Gonzálezové hrozilo, že Gibraltar se stane jediným místem, kde by se uskutečnil takzvaný tvrdý brexit. Pokud by obě země nedosáhly dohody, tak by po půlnoci na Nový rok hrozilo výrazné zpřísnění režimu na hranici mezi Gibraltarem a Španělskem.

Zprávu potvrdil i britský ministr zahraničí Dominic Raab, podle kterého je účelem dohody zajistit propustnost hranice. „I nadále pevně podporujeme Gibraltar a jeho suverenitu,“ uvedl Raab.

V rámci dohody budou v přístavu a na letišti v Gibraltaru působit pracovníci evropské pohraniční agentury Frontex.