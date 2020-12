Lidé mohou přistát na Marsu do šesti let, řekl Musk. Jeho Tesla překáží německým automobilkám

První lidé by mohli přistát na Marsu do šesti let, prohlásil to americký podnikatel a vizionář Elon Musk v Berlíně, kde obdržel cenu největšího německého nakladatelství Axel Springer. Během své návštěvy Německa rovněž navštívil staveniště své automobilky Tesla. Vznikající továrna výrobce elektromobilů přitom znamená výzvu v první řadě pro tradiční německé značky.