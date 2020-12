Izraeli hrozí předčasné volby. Tamní parlament odhlasoval návrh na své rozpuštění

K neshodám zároveň přispívá Netanjahuův pokračující soud, v němž čelí obviněním z korupce. Gantz nyní Netanjahua obvinil, že mu jde především o vlastní přežití a zastavení soudního procesu, a to v době, kdy se kvůli koronaviru statisíce Izraelců ocitají bez práce.

Neschválení rozpočtu automaticky vyvolá nové volby

„Vstoupil jsem do vlády s těžkým srdcem, ale celým srdcem,“ uvedl Gantz. „Netanjahu slíbil jednotu a nakonec za to zaplatí veřejnost,“ pokračoval. „Nelhal mně, lhal vám, veřejnosti. Netanjahu se rozhodl rozebrat vládu a dovést nás opět k volbám,“ dodal. Prohlásil také, že Netanjahu úmyslně zdržoval legislativní proces a přivlastňoval si úspěchy jiných.

Podle aktuálních průzkumů by Likud ve volbách získal nejvíce křesel, i když by jich bylo výrazně méně, než má nyní. Na popularitě ovšem ještě více ztratila Modrá a bílá, takže kompromisní řešení, které by zabránilo dalším předčasným volbám, je podle AP v zájmu obou stran.