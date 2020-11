Ve Velké Británii šetří 25 let starý rozhovor s lady Dianou. Existuje podezření, že BBC podváděla

„Pokud jsou informace pravdivé, tak to opravdu zavání bulvárním jednáním. Bohužel, posun veřejnoprávnosti napříč Evropou je znatelný. Jak se otevřely trhy více komerčním vysílatelům, tak se hraje o stejné diváky. Tím pádem se často narativ investigativní žurnalistiky a publicistických pořadů médií veřejné služby začíná blížit vysílatelům komerčním, kteří často sahají k bulvárnějšímu zpracování a postupům,“ vysvětluje mediální analytik Tomáš Trampota z New York University Prague, proč by BBC mohla k takovému postupu přistoupit.

Plány lady Diany

Pokud by se prokázalo, že Bashir získal lady Dianu k rozhovoru manipulací, měl by podle Trampoty z BBC odejít. Podle Forejta to ale celé nejspíš bylo jinak. „Já si myslím, že princezna Diana tehdy ten rozhovor plánovala. Je známé, že mnoho přátel ji od toho odrazovalo,“ domnívá se Forejt. Dodává, že chtěla bez jakékoli cenzury říct, co prožívá. A že ani BBC nevěděla, o čem bude mluvit.

O plánech samotné Diany mluví také Petr Brod. „První, s kým princezna mluvila o svých trablech v manželství, byla tehdejší oficiální královská zpravodajka BBC Jennie Bondová. K rozhovoru, který nakonec vedl Martin Bashir, došlo tak, že se obešly oficiální cesty komunikace mezi BBC a královským dvorem,“ říká. Kdyby oznámení neučinila před Bashirem, udělala by to „on record“ podle něj před Bondovou nebo někým jiným.

Otázkou také zůstává, proč se téma ve Velké Británii řeší právě teď. Podle editorky webu Expres.cz Barbory Koukalové to souvisí s uvedením další série seriálu Koruna. „Řeší se v něm vztah prince Charlese a lady Diany. A můj názor je, že Charles Spencer, bratr Diany, se snaží tímto očistit její jméno, protože v seriálu je vyobrazena jako ne psychicky úplně zdravá žena,“ soudí Koukalová.

