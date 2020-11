Z místa konfliktu v Etiopii už muselo utéct 36 tisíc lidí. Sousedé se bojí, že se válka rozšíří

Válka mezi federální etiopskou vládou a místní mocí v jejím svazovém státě Tigraj vstupuje do třetího týdne. Podle etiopské vlády už brzy padne správní středisko regionu, podle vzbouřenců na něj ve čtvrtek dopadaly rakety. Počet lidí, kteří uprchli do sousedního Súdánu, už přesáhl 36 tisíc. Etiopský premiér pro ně chce vyslat záchrannou misi. Rostou obavy z rozšíření konfliktu do Eritreje a celého rohu Afriky.