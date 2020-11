Po protestech v Jerevanu policie zatkla deset vůdců arménské opozice

„Včera došlo k jedné věci – opoziční strany řekly, že na požadavky demonstrantů přistoupí a vyvolají v parlamentu debatu k případné rezignaci premiéra. Ta debata ale vůbec nezačala, protože parlament nebyl usnášeníschopný – neukázali se v něm členové té nejsilnější frakce, to znamená strany samotného premiéra. Ten má za svými zády i armádu a vedení samozvaného Náhorního Karabachu,“ řekl Černohorský.

Zpravodaj ČT v Turecku Václav Černohorský, který je momentálně v Baku, vysvětlil, že arménské opoziční subjekty, které požadují politickou odpovědnost premiéra Nikola Pašinjana, by měly ve čtvrtek zveřejnit plán dalšího postupu. Premiér ale stále sedí pevně v čele země.

Opoziční činitelé podle prokuratury čelí podezřením z nezákonné organizace masových násilných nepokojů, z veřejných výzev k uchopení moci a z porušení restrikcí zavedených v rámci válečného stavu. Podle ruské agentury RIA Novosti jim hrozí až pět let vězení.

Dohodu uzavřel arménský premiér Nikol Pašinjan spolu s ázerbájdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem v noci z 9. na 10. listopadu. Zatímco v Baku vypukly spontánní oslavy, v Jerevanu odpůrci dohody vtrhli do sídla parlamentu a na úřad vlády, kde zpustošili premiérovu kancelář.

Opozice pokládá dohodu za zradu a požaduje premiérovo odstoupení. Pašinjan se hájí, že dohodu o ukončení bojů o horskou enklávu, kterou po čtvrt století ovládali tamní arménští separatisté, si vynutila situace na bojišti a že tak podařilo uchránit to, o co by Arméni v Karabachu jinak přišli.

Mezi zatčenými je bývalý šéf tajné služby Artur Vanecjan, který vede stranu Vlast, vůdce strany Vzkvétající Arménie Gagik Carukjan, vůdce strany Národní bezpečnost Garnik Isaguljan, politolog Suren Surenjanc, představitelé nacionalistické Arménské revoluční federace Dašnakcutjun, dva bývalí místopředsedové parlamentu či zakladatel strany Jednotná Arménie Artur Kazinjan.