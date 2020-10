Belgie je na dosah českým covidovým číslům. „Jsme blízko tsunami, věci nebudeme mít pod kontrolou,“ varoval ministr

Polsko chystá nemocnici na stadionu

Dočasnou nemocnici pro pacienty s covidem-19 zřídí polské úřady na Národním stadionu ve Varšavě. Bude zde 500 lůžek s možností rozšíření až na tisíc postelí, první mají být k dispozici už tento týden.

Ministr zdravotnictví Adam Niedzielski uvedl, že premiér nařídil připravit plány na vybudování dočasných nemocnic ve všech polských vojvodstvích, prioritu budou mít ty nejpostiženější nákazou. Polští lékaři v poslední době hlásí nedostatek personálu, lůžek i zdravotnického vybavení, upozornila agentura Reuters.

Vláda chce rovněž zapojit do boje s covidem-19 soukromá zdravotnická zařízení, což by mohlo výrazně zvýšit počet lůžek pro pacienty. Niedzielski prohlásil, že Polsko by mohlo mít příští týden 15 až 20 tisíc nových potvrzených případů koronaviru denně, pokud lidé nebudou důsledně dodržovat opatření proti šíření nákazy.

Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) zaznamenalo Polsko, kde žije zhruba 38 milionů obyvatel, od začátku pandemie 175 766 potvrzených případů koronaviru. S nemocí covid-19 tam zemřelo 3573 lidí.