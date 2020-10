Volby ve Vídni asi vyhráli sociální demokraté. Protiimigrační Svobodní ve městě, které přijalo mnoho uprchlíků, propadli

Podle propočtu agentury ARGE získala SPÖ kolem 43 procent hlasů. Na druhém místě skončila Rakouská lidová strana (ÖVP) kancléře Sebastiana Kurze, kterou do vídeňských voleb vedl ministr financí Gernot Blümel. Podle ARGE získala devatenáct procent hlasů. Až třetí skončili zelení, kteří dosud se sociálními demokraty z vídeňské radnice vládli. Prognóza jim ale přisuzuje dvanáct procent hlasů, což by byl v metropoli rekordní zisk.

Debaklem skončily zemské volby pro pravicově populistickou FPÖ, která získala podle ARGE jen osm procent hlasů. Oproti předchozím volbám z roku 2015 tak zřejmě přišla až o dvě třetiny voličů. Do vídeňského sněmu se dostanou se sedmi procenty hlasů ještě liberálové ze strany NEOS.

Návrat Stracheho nezaručen

Nejistý je zatím osud kandidátky, kterou vedl bývalý vicekancléř a expředseda FPÖ Heinz-Christian Strache. Nyní se její zisk pohybuje pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zvolení. Vídeňské volby přitom měly být začátkem návratu Stracheho do velké politiky.

Strachemu byl ještě před nedávnem předpovídán politický konec. Loni byl ústřední postavou aféry s tajnou nahrávkou z vily na Ibize, kvůli které padla vláda a on musel od Svobodných odejít.

Podle videa se volavce předstírající vazbu na ruské oligarchy Strache chlubil, že dokáže zajistit státní zakázky. Podle něj byl celý rozhovor mnohem delší a jeho výroky vytržené z kontextu. „Byla tam snaha přivést mě do stavu, a to dokonce i pomocí ilegálních drog, abych udělal něco, co jsem ovšem neudělal,“ hájil se Strache.