Německo zřejmě nezařadí mezi rizikové oblasti celé Česko. Možnost připustil i český velvyslanec

Vedení bavorského okresu Cham podle rozhlasové a televizní společnosti Bayerischer Rundfunk kvůli označení Česka za rizikovou oblast počítá s bezplatnými testy pro české pendlery. Tamní okresní rada Franz Löffler hovoří například o jednom testu ve dvoutýdenním intervalu. Löffler trvá na tom, že je nutné vyvarovat se uzavření hranic, jako tomu bylo na jaře, protože pracovníci z Česka jsou pro region důležití.

Pokud by byly výjimky pro pendlery omezeny, dotklo by se to podle Asociace pendlerů České republiky asi 60 tisíc lidí, kteří z Česka do Německa za prací dojíždějí.