V polské vládní koalici to vře, mluvčí vlády připustil předčasné volby či menšinový kabinet

Situace v koalici se vyhrotila poté, co dvě menší vládní strany odmítly podpořit návrhy zákonů, s nimiž přišla PiS. Strana vzápětí pozastavila rozhovory s partnery o plánovaných změnách v kabinetu premiéra Mateusze Morawieckého a předseda PiS Jaroslaw Kaczyński varoval, že „důsledek možné neposlušnosti může být vážný“. Změny přitom měly být formalitou.

„Každá varianta je momentálně možná –⁠ jak menšinová vláda, tak předčasné volby,“ prohlásil v pátek ráno mluvčí kabinetu Piotr Muller v televizi Polsat News. „V Polsku máme už několik let stabilní situaci. Škoda že naši partneři zavinili, že se to změnilo,“ dodal.

S tímto právním předpisem přitom přišel sám Kaczyński. Zákon sice poslanci nakonec schválili a poslali do Senátu, ale 38 zákonodárců z řad vládní koalice hlasovalo proti. „Zákaz připraví v Polsku o práci poměrně dost lidí. Na stranu Jaroslawa Kaczyńského se trochu překvapivě postavila polská levice i Občanská platforma, což jsou nesmiřitelní političtí nepřátelé,“ popisuje Mathé.

Nejsilnější vládní strana rovněž čelila nesouhlasu svých koaličních partnerů v souvislosti s předlohou zákona o právech zvířat, který by zakazoval kožešinové farmy a používání zvířat na výstavách a v cirkusech. Proti předloze se vzbouřil ministr zemědělství, a dokonce i někteří poslanci PiS. „Ty nejspíše čeká vyloučení ze strany, jak se nechal slyšet Kaczyński,“ konstatuje zpravodaj ČT v Polsku Lukáš Mathé

Ziobrova strana odmítla podpořit návrh zákona zajišťujícího imunitu úředníkům, kteří porušili právní předpisy v rámci boje proti koronaviru, pokud tak učinili pro veřejné blaho. Takový právní akt by mohl Morawieckému poskytnout určitou ochranu ohledně sporných kroků, které učinil. PiS pak byla nucena tento návrh stáhnout.

„Kaczyński ztratil politickou kontrolu nad vládní koalicí. Nejbližší dny ukážou, zda ukončení rozhovorů o nové koaliční smlouvě a výhružka PiS předčasnými volbami povedou ke konci vládní koalice, anebo zda jde o poker s nátlakem na strany Zbigniewa Ziobry a Jaroslawa Gowina,“ poznamenal v analýze server Onet.

„Mluví se o tom, že koalice už prakticky neexistuje, že to, že nehlasovali všichni poslanci vládnoucího tábora za zákon, je velký problém, že to všechno může skončit menšinovým kabinetem nebo dokonce předčasnými volbami,“ nastiňuje možné varianty zpravodaj ČT. Upozorňuje ale, že Solidární Polsko se snaží situaci mírnit, protože v předčasných volbách by vůbec nemuselo uspět. Jeho kandidáti při minulých volbách kandidovali na lístku PiS.