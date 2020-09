Schůzku s běloruskou opozicí nepodpořili ani Matovič a Orbán, řekl Babiš před summitem V4

Slovenský premiér Igor Matovič a předseda maďarské vlády Viktor Orbán podle premiéra Andreje Babiše (ANO) také nepovažovali za dobrý nápad oficiální schůzku s běloruskou opozicí na summitu předsedů vlád zemí visegrádské čtyřky (V4). Babiš to řekl před odletem na summit V4 do polského Lublinu. Premiér svůj nesouhlasný postoj už ve čtvrtek zdůvodnil tím, že nechce udělat unáhlený krok, který by nebyl v souladu s celoevropským postojem a nahrál by běloruské propagandě. Hlavním tématem summitu by měla být pandemie koronaviru.