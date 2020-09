Varšava řeší velkou havárii kanalizace. Vládní PiS viní primátora Trzaskowského

Kvůli havárii vytékaly splašky z kanalizace přímo do Visly. Varšava požádala o pomoc ministerstvo vnitra. Vojáci přes pontonový most nainstalovali provizorní potrubí, které odvádí splašky z celé levobřežní Varšavy na druhou stranu řeky, do tamní čističky odpadních vod.

„Vládní PiS vyčítá primátorovi Trzaskowskému, že není schopen město řídit. Důkazem toho (podle PiS) je, že k havárii došlo už podruhé za tak krátkou dobu a že musí znovu nastoupit armáda, aby havárii řešila,“ doplnil zpravodaj ČT v Polsku Lukáš Mathé.

Trzaskowski obvinění odmítá. Kanalizační vedení, které vede pod řekou, podle něj prošlo těsně před havárií kontrolou. „I proto se radnice později obrátila na polskou prokuraturu, aby věc vyšetřila, s tím, že v trestním oznámení zmiňovala i možnost sabotáže nebo teroristického útoku. To ale vyšetřovatelé pro tuto chvíli odmítají,“ dodal Mathé.

Trzaskowski odložil start svého nového hnutí

Havárie zasáhla do politických plánů primátora. „Trzaskowski měl o posledním víkendu oznámit start svého nového občanského politického hnutí, které by bylo navázáno na jeho domovskou stranu PO. Ovšem kvůli havárii to neučinil, musel se té nastalé situaci věnovat,“ uzavřel zpravodaj ČT.

Primátor podle něj čelil kritice už při loňské havárii. Především vládní politici tehdy tvrdili, že situaci podcenil a že se krizovému managementu nevěnoval dostatečně.

Trzaskowski byl v jarních prezidentských volbách kandidátem opoziční Občanské koalice. Ve druhém kole voleb získal 48,97 procenta hlasů, stávající prezident Andrzej Duda, který je spojencem vládnoucí PiS, vyhrál s 51,03 procenta hlasů.