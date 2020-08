Polská opozice neuspěla. Nejvyšší soud potvrdil Dudovu výhru ve volbě prezidenta

Volební tým Trzaskowského poukazoval na to, že členové vlády se zapojili do volební kampaně ve prospěch Dudy. Informoval i o údajných trestných činech provázejících volby, například ničení volebních lístků, uvedl portál onet.pl. Podle soudců tým Trzaskowského nedodal nutné důkazy týkající se času a míst, kde se údajně takové incidenty staly.

Komplikace kvůli epidemii koronaviru

Portál wirtualna polska napsal, že zatím není jasné, zda se společné schůze Senátu i Sejmu, na níž Duda přísahu složí, budou moci zúčastnit všichni zákonodárci. Souvisí to s tím, že u lidoveckého senátora Jana Filipa Libického test v sobotu prokázal nákazu koronavirem. Ve středu mají být k dispozici výsledky testů politiků a pracovníků Sejmu a Senátu, kteří s Libickým přišli do styku.

Vedení Sejmu, v jehož jednacím sále Duda bude slib skládat, uvažuje o tom, že by se slavnosti účastnili jen předsedové parlamentních klubů a ostatní poslanci a senátoři by ji sledovali z jiné místnosti. Už nyní je ale jasné, že ti, kdo do sálu půjdou, budou muset mít nasazenou roušku, a místa, kam si budou sedat, budou vydezinfikovaná.