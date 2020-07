Protesty proti rasismu v USA neutichají. Problémová města řídí demokraté, tvrdí Trump

Donald Trump se prohlašuje za prezidenta zákona a pořádku: hrozí, že federální síly vyšle i do Chicaga, New Yorku, Detroitu a řady dalších velkoměst ovládaných demokraty. Ti se podle něj bojí anarchistů.

Ministryně spravedlnosti státu Oregon Ellen Rosenblumová podala na federální instituce žalobu: za to, že neoznačení agenti bez oznámení důvodu odvážejí demonstranty v autech neznámo kam.

Prezident Trump práci sil ministerstva vnitřní bezpečnosti chválí. „V Portlandu odvedli fantastickou práci,“ řekl prezident Trump. „Máme víc násilí, v podstatě kopli do vosího hnízda,“ reagoval starosta města Ted Wheeler.

Chicago je horší než Afghánistán, tvrdí Trump

„Všechna řídí ti stejní demokratičtí liberálové. A víte co? Kdyby zvítězil Biden, platilo by to pro celou zemi. Peklo v celé zemi,“ řekl Trump.

Násilný víkend zažilo Chicago: 65 střelných zranění, z toho 11 smrtelných. Starostka Lori Lightfootová problém nepopírá – ale řešení vidí jinde. „Vše se točí kolem faktu, že je v ulicích příliš mnoho ilegálně držených zbraní,“ myslí si.

Podle prezidenta je teď Chicago „horší než Afghánistán“. A otázku držení zbraní před volbami určitě otevírat nebude.