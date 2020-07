Duda a Trzaskowski se televizní debatě asi vyhnou. Štáby kandidátů nemohou najít společnou řeč

Varšavský zpravodaj ČT Lukáš Mathé řekl, že návrhy na spolupráci velkých televizních stanic – veřejnoprávní TVP a dalších dvou, TVN a Polsat – zatím nevyšly. „Nedá se očekávat, že by po těch rozjitřených emocích, po té debatě o debatě by nakonec štáby obou kandidátů kývly na to, aby se střetli tváří v tvář,“ uvedl.

Liberálnější a otevřenější prezident? Mathé řekl, že podle Trzaskowského vláda ukrývá před občany stav veřejných financí, že Polsko na tom není kvůli pandemii koronaviru dobře a že by měla vláda lépe informovat. „Nejčastěji mluví hlavně o tom, co podle něj vláda Práva a spravedlnosti dělá špatně, co její kandidát Andrzej Duda dělá špatně,“ řekl. Na pondělním setkání s novináři Trzaskowski podle Mathého několikrát skoňoval i jméno šéfa Práva a spravedlnosti Jaroslawa Kaczynského. Uvedl, že by byl nezávislým prezidentem a ne takovým, aby se řídil pokyny Kaczynského, jak to podle Trazkowského dělá Duda.

Fakta Rafal Trzaskowski Rafal Trzaskowski Varšavský rodák (narozen 17. ledna 1972) vystudoval mezinárodní vztahy a diplomacii na Varšavské univerzitě, studia si doplňoval na Oxfordu a v Paříži. Od roku 1995 pracoval jako tlumočník a učitel angličtiny, o tři roky později začal vyučovat na varšavské Národní škole veřejné administrativy. Specializuje se na evropskou integraci a mezinárodní vztahy.

V roce 2009 jej zvolili do Evropského parlamentu a o šest let později za opoziční Občanskou platformu do Sejmu (dolní komory polského parlamentu). Vyzkoušel si ale i pozici ministra pro digitalizaci (2013 až 2014) nebo náměstka na ministerstvu zahraničí (2014 až 2015).

Primátorem Varšavy se stal v roce 2018, když hned v prvním kole porazil kandidáta za vládní PiS Patryka Jakiho. Zdroj: ČTK

„Trzaskowski také mluvil o tom, že Polsko se musí vrátit mezi rozhodující státy Evropské unie, říká, že se Varšava izolovala kvůli sporům s Bruselem ohledně soudnictví,“ dodal Mathé s tím, že Trzaskowski chce liberálnější Polsko a chce být otevřenějším prezidentem, než je podle něj Duda. Duda cílí na konzervativní část Poláků V televizi v pondělí vystoupil také současný prezident Duda. Mathé uvedl, že Duda odpovídal na otázky, které byly předem natočené od samotných polských voličů. „Andrzej Duda naopak mluví o tom, že vláda zvládá koronavirovou krizi dokonale, že dokázala zachránit statisíce pracovních míst, že všechny přijaté zákony fungují,“ řekl Mathé.

Fakta Andrzej Duda Andrzej Duda Narodil se 16. května 1972 v Krakově, kde později vystudoval právo na Jagellonské univerzitě. Na škole posléze působil jako pedagogicko-vědecký pracovník. V roce 2005 si založil vlastní advokátní kancelář.

Původně se angažoval v liberální Unii svobody. Po volbách v roce 2005 začal jako právní expert spolupracovat s poslaneckým klubem strany PiS. To mu o rok později pomohlo získat post náměstka státního tajemníka na ministerstvu spravedlnosti, a pak i místo ve Státním tribunálu, tedy soudním orgánu, který řeší obvinění osob zastávajících nejvyšší státní funkce (členem byl v letech 2007 až 2011).

Od roku 2008 byl náměstkem státního tajemníka v kanceláři prezidenta Lecha Kaczyńského, až do tragické smrti hlavy státu v dubnu 2010. V roce 2011 vstoupil do PiS a ještě týž rok ho za tuto stranu zvolili do Sejmu (dolní komory). Poslaneckého mandátu se vzdal po zvolení europoslancem na jaře 2014.

V roce 2010 neúspěšně kandidoval na primátora Krakova, získal pouze křeslo v městském zastupitelstvu. Zdroj: ČTK

Nejvíc emocí budí Duda ve chvíli, kdy dojde na otázku práv sexuálních menšin v Polsku. Znovu ale mluvil také o svých zákonodárných iniciativách, kdy chce změnit například školský zákon. „Rodiče by museli souhlasit se vším, co se ve škole děje. Jde o to, aby se některé neziskové organizace nevydávaly do škol vyučovat sexuální výchovu,“ uvedl Mathé. „Druhá iniciativa se týká změny ústavy, kdy chce Andrzej Duda prosadit do nejvyššího zákona to, že homosexuální páry nesmí adoptovat děti,“ připomněl zpravodaj s tím, že v Polsku to v současné době povoleno není a nejsou tam legální ani partnerské svazky osob stejného pohlaví.