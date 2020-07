Izrael zavírá kvůli koronaviru bary, tělocvičny, bazény. A na řadě dalších míst omezuje návštěvnost

Izraelská vláda v pondělí kvůli zvýšenému nárůstu počtu nakažených koronavirem rozhodla o uzavření barů, tělocvičen či veřejných bazénů a omezila návštěvnost restaurací, synagog i počet cestujících v autobusech. Informují o tom místní média. Premiér Benjamin Netanjahu krok zdůvodnil tím, že vláda chce zabránit takovému zhoršení epidemické situace, které by vyžadovalo široká národní karanténní opatření. Nová opatření mají podle vlády platit okamžitě, podle deníku The Times of Israel je musí ještě schválit parlamentní výbor.